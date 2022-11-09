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9 ноября, 08:15

В Казани начался суд над Ильназом Галявиевым, устроившим стрельбу в школе

Суд начал рассмотрение дела Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе

В Верховном суде Татарстана в Казани началось первое заседание по уголовному делу Ильназа Галявиева, расстрелявшего людей в гимназии № 175. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Лайфа.

Галявиев в зале суда. Видео © LIFE

Сам злоумышленник отказался отвечать на вопросы журналистов, требуя запретить съёмку, и крикнул им: "Идите отсюда!" Заседание будет открытым, однако судья вправе закрыть отдельные его части, ведь среди потерпевших есть подростки.

"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения

"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения

Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 10 декабря того же года стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение.

Обложка ©

LIFE

Артур Лапсаков

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