Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Вильнюсе в июле 2023 года. Об этом объявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года", — сказал он.

Отметим, что этот саммит, возможно, станет последним для Столтенберга в роли лидера альянса. Его мандат истекает 30 сентября 2023 года. Кстати, среди кандидатов на пост нового генсека рассматривают кандидатуру министра финансов Канады, этнической украинки Христи Фриланд. Как уже сообщал Лайф, её дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских украиноязычных газет "Краківські вісті" и "Холмська земля", в которых прославлялся Адольф Гитлер.