ФСБ рассказала о разоблачении украинского полковника-разведчика, занимавшегося в РФ шпионажем

Штыбликов находится в российской колонии с 2017 года. Тогда его осудили на пять лет за подготовку диверсий в Крыму и на объектах Черноморского флота РФ. Как рассказали в ведомстве, в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, Штыбликов остался на территории республики, поскольку так пожелали украинские спецслужбы. Он получил российский паспорт и устроился на службу в ЧФ, откуда воровал информацию и передавал на Украину. Когда факт шпионажа вскрылся, на Штыбликова завели уголовное дело по статье "Государственная измена" и с учётом уже имеющегося срока приговорили его к 19,5 года колонии строгого режима.