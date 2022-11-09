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9 ноября, 08:22
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ФСБ рассказала о разоблачении украинского полковника-разведчика, занимавшегося в РФ шпионажем

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Апелляционный суд утвердил приговор Дмитрию Штыбликову — полковнику нелегальной разведки ГУР Минобороны Украины, осуждённому в РФ на 19,5 года колонии за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Член диверсионно-террористической группы ГУР МО Украины Дмитрий Штыбликов. Севастополь, 2016 год. Фото © ТАСС

Член диверсионно-террористической группы ГУР МО Украины Дмитрий Штыбликов. Севастополь, 2016 год. Фото © ТАСС

Штыбликов находится в российской колонии с 2017 года. Тогда его осудили на пять лет за подготовку диверсий в Крыму и на объектах Черноморского флота РФ. Как рассказали в ведомстве, в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, Штыбликов остался на территории республики, поскольку так пожелали украинские спецслужбы. Он получил российский паспорт и устроился на службу в ЧФ, откуда воровал информацию и передавал на Украину. Когда факт шпионажа вскрылся, на Штыбликова завели уголовное дело по статье "Государственная измена" и с учётом уже имеющегося срока приговорили его к 19,5 года колонии строгого режима.

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