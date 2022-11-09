Терапевт раскрыла состав женской аптечки на все острые ситуации в жизни

В острых ситуациях может спасти женская аптечка, в которой содержатся основные препараты. О составе таких медсумок рассказала Лайфу врач – кардиолог-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Елена Быстрова.

"При появлении сыпи или отёчности на лице или других частях тела необходимо воспользоваться средством от аллергии. Также средства от головной боли, к которым относятся или спазмолитики, или анальгетики, или нестероидные противовоспалительные средства", — сказала специалист.

Кроме того, в аптечке должны быть жаропонижающие препараты, а также противовирусные и лекарства от острой боли в горле. Нужны и энтеросорбенты, применяющиеся при расстройствах желудочно-кишечного тракта, и таблетки от диареи. Важными элементами должны стать средства для личной гигиены, например влажные салфетки или дезинфицирующие гели для рук.

"Также необходимо иметь при ожогах, ранах и различных травмах небольшое количество запаса бактерицидного пластыря", — заключила Быстрова.