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9 ноября, 08:55

Терапевт раскрыла состав женской аптечки на все острые ситуации в жизни

Терапевт Быстрова перечислила необходимое содержимое женской аптечки

В острых ситуациях может спасти женская аптечка, в которой содержатся основные препараты. О составе таких медсумок рассказала Лайфу врач – кардиолог-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Елена Быстрова.

"При появлении сыпи или отёчности на лице или других частях тела необходимо воспользоваться средством от аллергии. Также средства от головной боли, к которым относятся или спазмолитики, или анальгетики, или нестероидные противовоспалительные средства", — сказала специалист.

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Кроме того, в аптечке должны быть жаропонижающие препараты, а также противовирусные и лекарства от острой боли в горле. Нужны и энтеросорбенты, применяющиеся при расстройствах желудочно-кишечного тракта, и таблетки от диареи. Важными элементами должны стать средства для личной гигиены, например влажные салфетки или дезинфицирующие гели для рук.

"Также необходимо иметь при ожогах, ранах и различных травмах небольшое количество запаса бактерицидного пластыря", — заключила Быстрова.

А ранее были названы соки, которые могут усиливать или ослаблять действие лекарств. По словам врача – терапевта-токсиколога Алексея Водовозова, чтобы не ошибиться, лучше просто посмотреть инструкцию к вашему препарату. Там должно быть чётко написано, с какими напитками его можно употреблять, а с какими нет.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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