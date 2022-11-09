Вице-спикер ГД Чернышов: Другие страны будут стоять в очереди за российской продукцией

В рамках импортозамещения Россия создаст свою продукцию, за которой другие страны будут стоять в очереди. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Чернышов — о производстве собственных товаров в России. Видео © LIFE

При этом парламентарий считает, что сначала для этого придётся что-то копировать у других стран, как это уже делают, к примеру, в Азии.

"Я же не говорю, что всё надо копировать. Атомную энергетику и атомные технологии они мечтают у нас скопировать. Шпионы рыщут для того, чтобы выкрасть у нас секреты. Вопросы, связанные с оборонной технологией, они мечтают это забрать. Но какие-то бытовые вещи начнём копировать. Ничего страшного, создадим своё, и будут ещё стоять в очереди", — сказал Чернышов.

Он также добавил, что уход с российского рынка многих зарубежных компаний — это хороший импульс для более активного внутреннего развития и увеличения числа местных компаний. Посмотреть полный выпуск шоу с Борисом Чернышовым можно здесь.