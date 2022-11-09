На Украине за сутки произошло более 600 аварий из-за отключённых светофоров
МВД Украины сообщило более чем о 600 ДТП за сутки из-за обесточенных светофоров
МВД Украины зафиксировало всплеск ДТП из-за отключений светофоров по причине энергокризиса. Лишь за прошедшие сутки на автодорогах страны произошло более 600 аварий, в которых погибли семь человек и более 70 получили травмы.
"Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах. За прошедшие сутки на автодорогах произошло более 600 ДТП", — заявил на брифинге в среду первый замминистра украинского МВД Евгений Енин.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль допустил возможность эвакуации населения из Киева и других городов в качестве "экстренной меры" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны. А сегодня утром "Укрэнерго" объявило о веерных отключениях электричества по всей Украине. Частичный блэкаут больше всего коснётся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
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