На Украине за сутки произошло более 600 аварий из-за отключённых светофоров

МВД Украины зафиксировало всплеск ДТП из-за отключений светофоров по причине энергокризиса. Лишь за прошедшие сутки на автодорогах страны произошло более 600 аварий, в которых погибли семь человек и более 70 получили травмы.

"Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах. За прошедшие сутки на автодорогах произошло более 600 ДТП", — заявил на брифинге в среду первый замминистра украинского МВД Евгений Енин.