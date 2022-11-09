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9 ноября, 08:32

На Украине за сутки произошло более 600 аварий из-за отключённых светофоров

МВД Украины сообщило более чем о 600 ДТП за сутки из-за обесточенных светофоров

МВД Украины зафиксировало всплеск ДТП из-за отключений светофоров по причине энергокризиса. Лишь за прошедшие сутки на автодорогах страны произошло более 600 аварий, в которых погибли семь человек и более 70 получили травмы.

"Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах. За прошедшие сутки на автодорогах произошло более 600 ДТП", — заявил на брифинге в среду первый замминистра украинского МВД Евгений Енин.

Украина оказалась неспособна быстро починить энергетические объекты

Украина оказалась неспособна быстро починить энергетические объекты

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль допустил возможность эвакуации населения из Киева и других городов в качестве "экстренной меры" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны. А сегодня утром "Укрэнерго" объявило о веерных отключениях электричества по всей Украине. Частичный блэкаут больше всего коснётся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

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Getty Images / Sergii Kharchenko

Марина Калегина

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