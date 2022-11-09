Депутат Чернышов призвал уехавших россиян возвращаться к открывшимся возможностям

Депутат Государственной думы Борис Чернышов в эфире шоу "Дайте сказать" призвал уехавших из страны граждан возвращаться домой, где открываются новые возможности для бизнеса и учёбы.

Депутат Чернышов призвал уехавших из страны россиян возвращаться на родину. Видео © LIFE

"Дорогие друзья, возвращайтесь домой, мы вас здесь ждём. Россия очень хочет, чтобы вы вернулись и работали на благо нашей страны — со своими идеями, со своими мнениями. Возвращайтесь срочно домой, срочно домой", — заявил парламентарий.

Чернышов заметил, что сейчас, после ухода иностранных компаний, в стране открылись новые возможности, а также добавляются бюджетные места в университетах.

"И в новом проекте федерального бюджета мы ещё увеличиваем бюджетные места. Всем хватит мест, все будут учиться нормально и хорошо", — заключил депутат.

В новом выпуске Борис Чернышов рассказал также, почему гражданам не стоит переживать за отечественную микроэлектронику и авиастроение, о конструкторских бюро 2.0 и альтернативе "Сколково". Смотреть по ссылке.