Депутат Чернышов призвал уехавших россиян возвращаться к открывшимся возможностям
Депутат Государственной думы Борис Чернышов в эфире шоу "Дайте сказать" призвал уехавших из страны граждан возвращаться домой, где открываются новые возможности для бизнеса и учёбы.
Депутат Чернышов призвал уехавших из страны россиян возвращаться на родину. Видео © LIFE
"Дорогие друзья, возвращайтесь домой, мы вас здесь ждём. Россия очень хочет, чтобы вы вернулись и работали на благо нашей страны — со своими идеями, со своими мнениями. Возвращайтесь срочно домой, срочно домой", — заявил парламентарий.
Чернышов заметил, что сейчас, после ухода иностранных компаний, в стране открылись новые возможности, а также добавляются бюджетные места в университетах.
"И в новом проекте федерального бюджета мы ещё увеличиваем бюджетные места. Всем хватит мест, все будут учиться нормально и хорошо", — заключил депутат.
В новом выпуске Борис Чернышов рассказал также, почему гражданам не стоит переживать за отечественную микроэлектронику и авиастроение, о конструкторских бюро 2.0 и альтернативе "Сколково". Смотреть по ссылке.
Ранее Лайф писал, что глава Минцифры Максут Шадаев выступил против "драконовских мер" для IT-специалистов, покинувших Россию. При этом глава российского Минфина считает, что решения в сфере безопасности компаниям нужно принимать самолично. Например, в случае с системными администраторами, которые владеют доступом к ключевым системам, — могут они работать из-за рубежа или нет.
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