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Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 08:36
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Власти Ленобласти раскрыли личность солдата, отбившегося от гранат ВСУ

Отбросивший украинские гранаты солдат оказался пехотинцем из части в Ленобласти

Администрация Ленинградской области рассказала о российском военном, который восхитил мир, отбросив руками гранаты, которые были сброшены с украинского беспилотника.

"Эти кадры под заголовком "русский солдат непобедим" облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти", — сказано в сообщении телеграм-канала.

Власти региона поблагодарили командиров за выучку и пожелали большой воинской удачи всем бойцам бригады.

Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ
Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ

Напомним, военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. По данным СМИ, мужчина всё же получил ранения, но выжил и уже выздоровел.

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Артур Лапсаков
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