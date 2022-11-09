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9 ноября, 08:36
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Власти Ленобласти раскрыли личность солдата, отбившегося от гранат ВСУ

Отбросивший украинские гранаты солдат оказался пехотинцем из части в Ленобласти

Администрация Ленинградской области рассказала о российском военном, который восхитил мир, отбросив руками гранаты, которые были сброшены с украинского беспилотника.

"Эти кадры под заголовком "русский солдат непобедим" облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти", — сказано в сообщении телеграм-канала.

Власти региона поблагодарили командиров за выучку и пожелали большой воинской удачи всем бойцам бригады.

"Легенда!": Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ

"Легенда!": Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ

Напомним, военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. По данным СМИ, мужчина всё же получил ранения, но выжил и уже выздоровел.

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Артур Лапсаков

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