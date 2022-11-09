Власти Ленобласти раскрыли личность солдата, отбившегося от гранат ВСУ

Администрация Ленинградской области рассказала о российском военном, который восхитил мир, отбросив руками гранаты, которые были сброшены с украинского беспилотника.

"Эти кадры под заголовком "русский солдат непобедим" облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти", — сказано в сообщении телеграм-канала.