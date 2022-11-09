Власти Ленобласти раскрыли личность солдата, отбившегося от гранат ВСУ
Отбросивший украинские гранаты солдат оказался пехотинцем из части в Ленобласти
Администрация Ленинградской области рассказала о российском военном, который восхитил мир, отбросив руками гранаты, которые были сброшены с украинского беспилотника.
"Эти кадры под заголовком "русский солдат непобедим" облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти", — сказано в сообщении телеграм-канала.
Власти региона поблагодарили командиров за выучку и пожелали большой воинской удачи всем бойцам бригады.
Напомним, военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. По данным СМИ, мужчина всё же получил ранения, но выжил и уже выздоровел.
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