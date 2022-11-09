Глава Дмитрова заявил, что готов забрать памятник советским воинам из латвийского Резекне

Глава подмосковного Дмитрова Илья Поночевный заявил о готовности забрать из латвийского города-побратима Резекне памятник советским воинам, известный как "Алёша". Стоит отметить, что ранее власти прибалтийской страны решили снести монумент. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

"На алтарь Победы над фашизмом свои жизни положили 28 миллионов советских солдат — только чтобы весь мир получил право на жизнь. Мы помним и должны сохранить эту память для наших потомков", — отметил Поночевный.

Примечательно, что мэр Резекне Александр Барташевич записал видеообращение, в котором рассказал, что не согласен с решением уничтожить монумент. При этом он подчеркнул, что не может противостоять руководству Латвии. Поночевный обратил внимание на это сообщение и уже сообщил латвийскому коллеге, что хочет доставить памятник в Дмитров. Подмосковный градоначальник подчеркнул, что люди обязаны помнить о подвиге советских солдат.