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9 ноября, 09:47

Песков заявил, что у Москвы есть дела поважнее выборов в Конгресс США

Песков: Кремль анализирует данные о выборах в Конгресс США, но есть дела и поважнее

В Кремле анализируют данные о результатах промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоялись 8 ноября, однако есть дела, которые требуют более пристального внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на мероприятии общества "Знание".

"Сказать, что мы бросили все дела и следили, — тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее. Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает", — сказал представитель Кремля.

Лидер республиканцев заранее поздравил сторонников с победой над Пелоси

Лидер республиканцев заранее поздравил сторонников с победой над Пелоси

Ранее Лайф сообщал о том, что Республиканская партия опережает демократов на выборах в Палату представителей Конгресса США. На 08:37 мск республиканцы набрали необходимые для контроля 219 мест, в то время как у демократов 216.

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Getty Images / Sefa Karacan

Варвара Романова

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