Песков заявил, что у Москвы есть дела поважнее выборов в Конгресс США
Песков: Кремль анализирует данные о выборах в Конгресс США, но есть дела и поважнее
В Кремле анализируют данные о результатах промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоялись 8 ноября, однако есть дела, которые требуют более пристального внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на мероприятии общества "Знание".
"Сказать, что мы бросили все дела и следили, — тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее. Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал о том, что Республиканская партия опережает демократов на выборах в Палату представителей Конгресса США. На 08:37 мск республиканцы набрали необходимые для контроля 219 мест, в то время как у демократов 216.
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