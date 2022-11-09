Песков заявил, что у Москвы есть дела поважнее выборов в Конгресс США

В Кремле анализируют данные о результатах промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоялись 8 ноября, однако есть дела, которые требуют более пристального внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на мероприятии общества "Знание".

"Сказать, что мы бросили все дела и следили, — тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее. Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает", — сказал представитель Кремля.