Песков высоко оценил уровень журналистов, работающих в Луганске

В Луганске работают профессиональные журналисты, которые ведут деятельность в нелёгких условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поделившись впечатлениями от поездки в город.

Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск. Видео © LIFE

"Там профессиональные ребята, молодые. Они работают в нелёгких условиях экономических, сопряжённых с риском для жизни, но ведут активную жизнь. На них ложится большая ответственность, чем на федеральные СМИ", — сказал Песков на премии "Знание".

По словам представителя Кремля, поделиться опытом с ребятами, первыми дающими ответы в условиях информационной войны, было очень важно.