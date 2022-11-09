Песков высоко оценил уровень журналистов, работающих в Луганске
В Луганске работают профессиональные журналисты, которые ведут деятельность в нелёгких условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поделившись впечатлениями от поездки в город.
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск. Видео © LIFE
"Там профессиональные ребята, молодые. Они работают в нелёгких условиях экономических, сопряжённых с риском для жизни, но ведут активную жизнь. На них ложится большая ответственность, чем на федеральные СМИ", — сказал Песков на премии "Знание".
По словам представителя Кремля, поделиться опытом с ребятами, первыми дающими ответы в условиях информационной войны, было очень важно.
Ранее Песков выразил уверенность, что Владимир Путин однажды посетит Донбасс. При этом пока каких-то конкретных планов у президента по этому поводу нет.
LIFE