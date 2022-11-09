В российских школах появится курс начальной военной подготовки
Кравцов анонсировал запуск курса начальной военной подготовки в российских школах
Ученики российских школ будут проходить курсы начальной военной подготовки. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, соответствующие занятия в образовательных учреждениях начнутся уже со следующего учебного года.
"Курс будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдёт апробацию", — сказал Кравцов в беседе с журналистами.
Ранее российских школьников также предложили обучать языкам программирования. С такой инициативой выступил петербургский депутат Павел Крупник. Свою идею он объяснил тем, что в нынешнее время всё чаще поднимается вопрос подготовки отечественных кадров в IT-сфере.
ТАСС / Матыцин Валерий