В Италии парень совершил суицид, узнав, что его интернет-возлюбленная — 64-летний мужчина

Трагедией завершилась переписка 24-летнего итальянца с 20-летней интернет-возлюбленной. Как пишет news.italy24, эта история была рассказана в эфире шоу Le lene, а "молодой девушкой" оказался 64-летний мужчина. В итоге оба покончили с собой.

Даниэле из города Форлимпополи познакомился с 20-летней Ирен в Сети. На протяжении двух лет они переписывались, обменявшись более чем восемью тысячами сообщений, в которых уже планировали семью. Подозрения у парня возникли, когда он обнаружил сходство между снимками Ирен и фотомодели. На прямой вопрос Даниэле девушка лишь прекратила общение. Тогда парень совершил самоубийство, оставив письмо семье.

Родители провели расследование, узнав, что девушкой прикидывался 64-летний мужчина, живущий в нескольких километрах от Форли. В итоге его оштрафовали на 825 евро за подмену личности, однако обвинение в смерти другого человека было снято. Родителей погибшего это не устроило, и они довели историю до телевизионного шоу. Мужчина по имени Роберто появился в кадре вместе с престарелой матерью в инвалидном кресле, но с закрытым лицом.

"Это была шутка. Если у него проблемы с головой, я не виноват", — сказал Роберто.

Когда историю осветили в СМИ, а родители написали премьер-министру Италии письмо с вопросом, действительно ли жизнь их сына стоит 825 евро, пожилая мать Роберто обнаружила тело мужчины на полу дома. Сейчас проводится расследование, однако правоохранители не сомневаются в версии о самоубийстве.