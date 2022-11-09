Эрдоган собрался на G20 обсудить с Путиным поставки российского зерна в бедные страны

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали. Темой диалога двух лидеров должна стать ситуация с поставками российского зерна в бедные государства.

"Детали по этому вопросу (поставкам российского зерна в бедные страны. — Прим. Лайфа) президент Эрдоган — как известно, в предстоящую неделю в Индонезии состоится саммит лидеров G20 — там на встрече с уважаемым господином Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится", — сказал Киришчи в интервью телеканалу A haber.