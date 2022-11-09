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9 ноября, 09:12

Депутат Чернышов рассказал о реакции детей Донбасса на мирную Москву, где "ничего не взрывается"

Дети, переселившиеся из Донбасса, с удивлением реагируют на мирную жизнь в Москве без взрывов. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Чернышов — о реакции детей Донбасса на мирную жизнь в Москве. Видео © LIFE

Он рассказал, что недавно встречался с детьми, которые приехали с новых территорий. Многие из них, по словам Чернышова, сдали единый госэкзамен.

"Но есть психологические определённые моменты. Девушка со мной разговаривала, она говорит: "Я иду по Москве и удивляюсь: ничего не взрывается". Вы понимаете, какой это ужас... Просто ребёнок столько лет слушал, прислушивался. Она лучше знает, какое орудие бьёт, чем какая композиция — Чайковского, Рахманинова. Это страшно, это безумно страшно", сказал Чернышов.

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Он также поделился, что при каждом посещении Донбасса убеждается в правильности и необходимости специальной военной операции для защиты жителей. Посмотреть полный выпуск шоу с Борисом Чернышовым можно здесь.

Ранее Борис Чернышов также заявил о том, что в рамках импортозамещения Россия создаст свою продукцию, за которой другие страны будут стоять в очереди.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

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