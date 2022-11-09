Венгрия собирается заблокировать передачу Зеленскому €18 млрд
Bloomberg: Венгрия заблокирует план ЕС по пакету помощи Киеву на €18 млрд
Венгерские власти намерены заблокировать план Евросоюза по передаче Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.
По информации агентства, представители Будапешта заявили министрам финансов стран ЕС на встрече, что не поддержат подготовку пакета помощи Украине на 2023 год.
"ЕК предложит в среду предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных резервов, имеющихся в бюджете ЕС. Глава Минфина Венгрии Михали Варга сказал коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств", — говорится в материале.
Ранее стало известно, что Белый дом намерен сократить помощь ВСУ под давлением простых американцев. По данным американского издания 19Fortyfive, Вашингтон уже готовится к тому моменту, когда придётся усадить Киев за стол переговоров. К этому ведут многомиллиардные пакеты помощи ВСУ, которые вызывают всё меньше поддержки со стороны простых жителей Штатов.
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