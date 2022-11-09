Кириенко заявил, что лекторы общества "Знание" работают в Донбассе с начала СВО

Лекторы общества "Знание" работают в Донбассе с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"Лекторы общества "Знание" с марта работали на всех территориях Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик, Херсона, Запорожья", — отметил он в ходе заседания почётного жюри просветительской премии "Знание".

Кириенко подчеркнул, что эта работа не прекращается. По его словам, сейчас лекторы "Знания" сотрудничают с Минобороны РФ почти во всех центрах боевого слаживания, где обучаются военные. Первый замруководителя АП РФ поблагодарил спикеров и подчеркнул, что их деятельность связана с высочайшим профессионализмом и мужеством.