Песков посетил Луганск

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился азами работы с журналистами и чиновниками Донбасса во время поездки в Луганск. Об этом сообщил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на заседании почётного жюри просветительской премии "Знание".

"Спасибо Дмитрию Сергеевичу. Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик", — сказал Кириенко.