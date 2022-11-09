Песков посетил Луганск
Кириенко сообщил, что Песков посетил Луганск для участия в программе обучения СМИ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился азами работы с журналистами и чиновниками Донбасса во время поездки в Луганск. Об этом сообщил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на заседании почётного жюри просветительской премии "Знание".
"Спасибо Дмитрию Сергеевичу. Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик", — сказал Кириенко.
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Ранее первый замглавы АП РФ сообщил, что НКО из Донбасса подали заявки на конкурс президентских грантов 2023 года. По словам Кириенко, не подали заявки Запорожская и Херсонская области. Дело в том, что их некоммерческим организациям нужно ещё набраться опыта.
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