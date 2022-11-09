Песков выразил уверенность, что Путин однажды посетит Донбасс

Президент России Владимир Путин однажды обязательно посетит Донбасс, но конкретных планов по такой поездке пока нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после мероприятия общества "Знание".

"Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придёт время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет", — сказал представитель Кремля.