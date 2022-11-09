Песков заявил, что в Кремле обсуждают разные форматы участия Путина во встрече G20
В Кремле продолжают обсуждать различные форматы участия президента России Владимира Путина в индонезийском саммите G20. Об этом проинформировал журналистов в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О принятом решении он пообещал уведомить журналистов.
"Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы", — отметил представитель Кремля на мероприятии общества "Знание".
Саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее сообщалось, что вопрос о поездке президента России на G20 окончательно не решён. Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что Путин не приедет на саммит, а вот президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что откажется от участия в саммите, если там будет Владимир Путин.