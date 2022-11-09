Песков заявил, что в Кремле обсуждают разные форматы участия Путина во встрече G20

В Кремле продолжают обсуждать различные форматы участия президента России Владимира Путина в индонезийском саммите G20. Об этом проинформировал журналистов в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О принятом решении он пообещал уведомить журналистов.