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9 ноября, 09:39

Песков заявил, что в Кремле обсуждают разные форматы участия Путина во встрече G20

В Кремле продолжают обсуждать различные форматы участия президента России Владимира Путина в индонезийском саммите G20. Об этом проинформировал журналистов в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О принятом решении он пообещал уведомить журналистов.

"Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы", отметил представитель Кремля на мероприятии общества "Знание".

Решение об участии Путина в саммите G20 будет принято на этой неделе

Решение об участии Путина в саммите G20 будет принято на этой неделе

Саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее сообщалось, что вопрос о поездке президента России на G20 окончательно не решён. Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что Путин не приедет на саммит, а вот президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что откажется от участия в саммите, если там будет Владимир Путин.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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