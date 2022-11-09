Стало известно, сколько россиян на самом деле переживают из-за ухода брендов из РФ

Чаще всего россияне спонтанно тратят деньги на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные исследования СДЭК и интерактивного универмага Shopping Live, с которыми ознакомился Лайф. Всего было опрошено более полутора тысяч пользователей. Большинство из них также признались, что ожидают возвращения зарубежных брендов, которые ушли из России.

Согласно исследованию, часто совершают спонтанные покупки 39% опрошенных, а тех, кто делает это крайне редко или никогда, 61%. Причём женщины эмоциональнее всего в плане шопинга, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

"Респонденты признались, что чаще всего незапланированно приобретают продукты, а именно сладости и деликатесы для себя или своих детей. На долю данной категории товаров приходится 28% ответов", — сказано в результатах исследования.

Одежда оказалась на втором месте в рейтинге спонтанных покупок (17%). Затем следуют траты в ресторанах (13%) и книжных магазинах (8%). В среднем опрошенные тратят от одной до пяти тысяч рублей. При этом многие респонденты не хотят пересмотреть отношение к необдуманным тратам, несмотря на убытки. Так ответили 32% участников опроса. А 2% и вовсе планируют делать их чаще.

Значительная часть (36%) респондентов покупает товары в Интернете. Среди опрошенных 34% готовы долго ждать доставку, чтобы купить вещи брендов, ушедших из России. Причём 22% участников опроса считают, что отток компаний из РФ будет продолжаться, но 73% ожидают возвращения торговых марок в страну сейчас или через несколько лет. Больше половины опрошенных рассказали, что их устраивает нынешний ассортимент товаров в стране и отечественные аналоги зарубежных брендов.

Всего в опросе принял участие 1571 человек из всех регионов России в возрасте от 18 до 55 лет.