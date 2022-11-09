Россиянам рассказали, опасны ли "постукивания" в трубах отопления

С началом отопительного сезона некоторые жители многоквартирных домов иногда слышат потрескивания и постукивания, которые доносятся из труб отопления. Кроме того, время от времени может показаться, что где-то капает вода. Руководитель фирмы по отделке и ремонту квартир "Домовой 63" Антон Екимовских в беседе с изданием "Вести Подмосковья" рассказал, чем вызвано такое явление.

"Щелчки и постукивания вызваны расширением и незначительной деформацией труб из-за их нагрева в период отопительного сезона. Обычно они возникают в домах, где нет специальных гильз в межэтажных перекрытиях. Однако и при установленных гильзах порой появляются потрескивания. Дело либо в их неправильной установке, либо в заполнении пустоты между гильзой и проходящей через неё трубой отопления", — объяснил эксперт.

Он также добавил, что гильзы могут повредиться или заполниться неэластичным материалом в период ремонта в квартире, который делает собственник. В осенний период, когда и так мало поводов для радости, такие звуки добавляют только негативных эмоций, особенно если раздаются ночью. По словам специалиста, такая ситуация хоть неприятна, но не таит в себе опасности. Для того чтобы избавиться от потрескиваний, нужно отыскать источник звуков, если, конечно, их один или два на весь стояк.

"А затем придётся приводить гильзы в надлежащее состояние. Вряд ли получится сделать это без привлечения управляющей компании, так как не все соседи пустят к себе в квартиру "чужаков" для проверки труб. А УК может попасть в любое помещение для осмотра общедомового имущества", — пояснил Екимовских.

При этом он подчеркнул, что решить ситуацию можно, только если эти самые гильзы есть в наличии, однако в старых домах они не устанавливались.