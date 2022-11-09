Неожиданные льготы: Какие товары и услуги пенсионеры смогут получить бесплатно Регионы начали расширять списки бесплатных товаров и услуг для пенсионеров. Кому они положены и как оформить льготу? 9 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

В Москве рассматривается вопрос о том, чтобы сделать в столице бесплатную парковку для пенсионеров по выходным в местах с повышенным тарифом — порядка 350–450 рублей в час.

Тем временем сейчас для пенсионеров уже есть целый ряд товаров и услуг, которые они могут получить бесплатно. Это не только льготы на проезд. Бесплатно можно получить дрова, необходимую бытовую технику и электронику. Такие льготы положены малоимущим одиноко проживающим пенсионерам.

Адресная социальная помощь оказывается в денежной форме или в натуральной. Её размер и способ получения различаются в зависимости от региона.

— Получить помощь могут в том числе инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Можно получить средства на приобретение необходимых для преодоления трудной жизненной ситуации продуктов питания (продовольственных товаров) и товаров длительного пользования по месту их продажи, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

С наступлением холодов актуальной стала такая помощь, как бесплатные дрова. В ряде регионов администрации районов формируют списки нуждающихся пожилых людей и организуют доставку дров для отопления. Составить заявку могут помочь в центрах социального обслуживания населения. Как правило, количество бесплатных дров ограничено, а категории получателей могут различаться. Где-то твёрдое топливо раздают всем пенсионерам, где-то — старше определённого возраста.

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Также бесплатно в ряде регионов можно получить газовые или электрические кухонные плиты. Речь идёт о тех ситуациях, когда старая плита устарела морально и физически. Требуется замена, но денег на покупку новой нет.

— Сейчас регионы начинают объявлять о мерах поддержки пенсионеров, о которых мало кто знает. В частности, в определённых ситуациях пожилые люди имеют право на бесплатный ремонт. Это единовременная адресная материальная помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, у пенсионеров есть многочисленные льготы на оплату тех или иных услуг. Так, можно получить ежемесячную денежную компенсацию телефонной связи и скидку 50% на использование телевизионной коллективной антенны.

Ещё одна малоизвестная льгота — на протезирование. Есть целый ряд дорогостоящих медицинских услуг, которые можно получить бесплатно.

Фото © Shutterstock Какими льготами вы пользуетесь? 0 Получал бесплатно товары и услуги Получал компенсации Я не льготник

Авторы Нина Важдаева