Биологи выяснили, что рыбы могут поедать часть потомства, чтобы облегчить материнство

Учёные из Центрального Мичиганского университета, США, выяснили, что самки рыб вида Астатотиляпия Бёртона (Astatotilapia burtoni) поедают собственных детёнышей, чтобы облегчить материнство. Исследование специалистов, которое опровергает теорию о том, что икра якобы попросту выпадает изо рта рыб, опубликовано в журнале Biology Letters.

Для того чтобы понять, что же всё-таки происходит с икрой, биологи в течение двух недель наблюдали за 31 самкой, которые держали во рту потомство, и 32 самками без выводка. К концу эксперимента у 29 рыб оказалось почти на 60% меньше детёнышей, чем ожидалось. Также в ходе исследования выяснилось, что чем больше икры пропадает, тем выше уровень антиоксидантов в печени рыбы. В итоге учёные пришли к выводу, что самки съедали детёнышей, чтобы улучшить собственное здоровье, в частности, уменьшить нагрузку на печень.

"Мы думали, что самки просто роняют мальков, но мы наблюдали за ними каждый день и ни разу не видели, чтобы малёк выпал изо рта. Поэтому единственное действительно логичное объяснение пропажи большей части потомства заключалось в том, что матери просто съедали своих детей", — говорится в исследовании.