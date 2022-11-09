Патриарх Кирилл посмертно наградил орденом РПЦ погибшего в зоне СВО протоиерея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно наградил протоиерея Михаила Васильева, который нёс службу в храме при штабе Ракетных войск стратегического назначения, орденом Русской православной церкви Славы и Чести I степени. Об этом сообщает РИА "Новости". Уникальное награждение прошло в храме Христа Спасителя в Москве. Там же прошло и отпевание священнослужителя.
"Отец Михаил прожил богатую жизнь, он многое успел сделать. Но все его деяния, которые были связаны с опасностями, были одновременно посвящены Церкви и Родине. Это сочетание любви к Родине и Церкви является идеалом, и он этот идеал воплотил в своей жизни и остался верен этому идеалу даже до смерти", — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, у Русской православной церкви особое отношение к священникам, которые встали на защиту Родины наряду с солдатами Вооружённых сил России.
Напомним, протоиерей Михаил Васильев погиб в зоне проведения специальной военной операции. В связи с этим Владимир Путин присвоил настоятелю храма при штабе РВСН звание Героя России.