Патриарх Кирилл посмертно наградил орденом РПЦ погибшего в зоне СВО протоиерея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно наградил протоиерея Михаила Васильева, который нёс службу в храме при штабе Ракетных войск стратегического назначения, орденом Русской православной церкви Славы и Чести I степени. Об этом сообщает РИА "Новости". Уникальное награждение прошло в храме Христа Спасителя в Москве. Там же прошло и отпевание священнослужителя.

"Отец Михаил прожил богатую жизнь, он многое успел сделать. Но все его деяния, которые были связаны с опасностями, были одновременно посвящены Церкви и Родине. Это сочетание любви к Родине и Церкви является идеалом, и он этот идеал воплотил в своей жизни и остался верен этому идеалу даже до смерти", — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, у Русской православной церкви особое отношение к священникам, которые встали на защиту Родины наряду с солдатами Вооружённых сил России.