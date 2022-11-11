Песков заявил, что работа над текстом послания Путина парламенту ведётся уже давно
Работа над текстом послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Работа начата давно, она ведётся постоянно", — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что какие-то части документа уже давно готовы, ведь эта работа очень растянута во времени.
Ранее Песков объяснил, почему Путин решил не ехать на саммит G20 на Бали. Это обусловлено графиком президента и необходимостью нахождения в РФ, указал он.
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