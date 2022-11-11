Песков заявил, что работа над текстом послания Путина парламенту ведётся уже давно

Работа над текстом послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Работа начата давно, она ведётся постоянно", — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что какие-то части документа уже давно готовы, ведь эта работа очень растянута во времени.