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11 ноября, 09:45

Песков заявил, что работа над текстом послания Путина парламенту ведётся уже давно

Работа над текстом послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Работа начата давно, она ведётся постоянно", — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что какие-то части документа уже давно готовы, ведь эта работа очень растянута во времени.

Путин пока не принял решения о форматах прямой линии и большой пресс-конференции

Путин пока не принял решения о форматах прямой линии и большой пресс-конференции

Ранее Песков объяснил, почему Путин решил не ехать на саммит G20 на Бали. Это обусловлено графиком президента и необходимостью нахождения в РФ, указал он.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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