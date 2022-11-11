НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 ноября, 09:43

Песков не стал анонсировать решений о возможном продлении зерновой сделки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал анонсировать возможные решения по зерновой сделке на предстоящих переговорах России и ООН.

"Такие решения не анонсируются. Не будем этого делать", заявил журналистам в пятницу представитель Кремля.

В Турции обвинили Запад в жадности, помешавшей достигнуть цели зерновой сделки

В Турции обвинили Запад в жадности, помешавшей достигнуть цели зерновой сделки

Напомним, что сегодня в Женеве состоятся переговоры между представителями России и ООН о вывозе украинского зерна. Ранее МИД РФ предупредил, что условия договорённостей выполняются только в отношении Украины, а вот ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений продолжают действовать. Таким образом Россия дала понять, что может при определённых обстоятельствах и не продлить действие зерновой сделки. При этом Турция намерена предложить продлить действие зерновой сделки ещё на один год после того, как срок действия нынешнего соглашения истечёт 19 ноября.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров