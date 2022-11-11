Песков не стал анонсировать решений о возможном продлении зерновой сделки

Напомним, что сегодня в Женеве состоятся переговоры между представителями России и ООН о вывозе украинского зерна. Ранее МИД РФ предупредил, что условия договорённостей выполняются только в отношении Украины, а вот ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений продолжают действовать. Таким образом Россия дала понять, что может при определённых обстоятельствах и не продлить действие зерновой сделки. При этом Турция намерена предложить продлить действие зерновой сделки ещё на один год после того, как срок действия нынешнего соглашения истечёт 19 ноября.