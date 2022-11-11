Песков: США продолжают давление на Москву, лишив экономику РФ статуса рыночной

Решение Вашингтона не считать Россию в антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой является продолжением давления на Москву. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На это можно смотреть только в одном ключе. Как мне представляется, это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию, давления в области экономики. Мы знаем многочисленные санкции и так далее", — сказал пресс-секретарь российского лидера.