Песков: США продолжают давление на Москву, лишив экономику РФ статуса рыночной
Решение Вашингтона не считать Россию в антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой является продолжением давления на Москву. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"На это можно смотреть только в одном ключе. Как мне представляется, это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию, давления в области экономики. Мы знаем многочисленные санкции и так далее", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, Министерство торговли США объявило, что впредь не будет считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. По другой методологии будут рассчитываться пошлины на импорт товаров из РФ.
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