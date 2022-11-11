В Кремле заявили, что Киев по-прежнему не демонстрирует готовности к переговорам

В настоящее время Россия не видит готовности киевских властей к переговорам, поэтому продолжает спецоперацию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя ход СВО, представитель Кремля отметил, что РФ может завершить её только после достижения всех целей. При этом он добавил, что достичь этого можно и переговорами, "но они сейчас невозможны в силу позиции" Киева.

"Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается", — сказал Песков в ходе брифинга.