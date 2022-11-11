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11 ноября, 09:37

В Кремле заявили, что Киев по-прежнему не демонстрирует готовности к переговорам

В настоящее время Россия не видит готовности киевских властей к переговорам, поэтому продолжает спецоперацию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя ход СВО, представитель Кремля отметил, что РФ может завершить её только после достижения всех целей. При этом он добавил, что достичь этого можно и переговорами, "но они сейчас невозможны в силу позиции" Киева.

"Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается", — сказал Песков в ходе брифинга.

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Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев

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