В Кремле заявили, что Киев по-прежнему не демонстрирует готовности к переговорам
В настоящее время Россия не видит готовности киевских властей к переговорам, поэтому продолжает спецоперацию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя ход СВО, представитель Кремля отметил, что РФ может завершить её только после достижения всех целей. При этом он добавил, что достичь этого можно и переговорами, "но они сейчас невозможны в силу позиции" Киева.
"Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается", — сказал Песков в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".
ТАСС / Михаил Терещенко