США посылают Киеву сигналы, что страны-союзники устали от поддержки Украины и необходимо сесть за стол переговоров с Россией. Однако нужно понимать, что тренд на мирный диалог в первую очередь нужен для успокоения тех самых партнёров Вашингтона, которые страдают от санкций и мечтают вернуть всё, как было, при этом сами американцы заинтересованы в продолжении украинского кризиса. Об этом Лайфу рассказал политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

"США заинтересованы в том, чтобы Европа страдала, США заинтересованы в том, чтобы Украина посредством своих провокаций продолжала бросать в топку конфликта всё больше и больше людей, чтобы отвлекала силы России и устраивала экономические проблемы для Европы. И поэтому все эти манёвры, которые осуществляет [президент Украины Владимир] Зеленский, — это всего лишь попытка отвлечения внимания, что якобы он готов договариваться, якобы он готов к чему-то новому", — отметил эксперт.

Терпение Европы, конечно, уже на исходе, но европейцы будут продолжать плясать под дудку Вашингтона, постепенно превращаясь из "вассалов" в "рабов" американцев, подчеркнул Данилин. Заявление Зеленского о готовности к переговорам с РФ сейчас будет активно раскачивать ЕС. Но здесь стоит понимать, что подобные высказывания лидера Незалежной не ведут ни к чему, кроме продолжения конфликта, и Штаты это прекрасно понимают. По мнению политолога, вся эта ситуация создана "для отвода глаз" и для того, чтобы заставить европейцев страдать дальше.