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9 ноября, 16:50

РФ высылает сотрудника Посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру

Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии в России. Ему предписано покинуть территорию страны.

"9 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Молдавии в Москве", — сказано в сообщении ведомства.

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В МИД уточнили, что высылка сотрудника представительства является ответной мерой на решение молдавской стороны объявить персоной нон грата сотрудника Посольства России в Молдавии.

Ранее Лайф сообщал о том, что Молдавия выслала сотрудника Посольства РФ из-за падения обломков российской ракеты.

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ТАСС / Михаил Метцель

Илья Суриков

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