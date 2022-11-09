РФ высылает сотрудника Посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру

Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии в России. Ему предписано покинуть территорию страны.

"9 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Молдавии в Москве", — сказано в сообщении ведомства.

В МИД уточнили, что высылка сотрудника представительства является ответной мерой на решение молдавской стороны объявить персоной нон грата сотрудника Посольства России в Молдавии.