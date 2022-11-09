РФ высылает сотрудника Посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру
Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии в России. Ему предписано покинуть территорию страны.
"9 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Молдавии в Москве", — сказано в сообщении ведомства.
В МИД уточнили, что высылка сотрудника представительства является ответной мерой на решение молдавской стороны объявить персоной нон грата сотрудника Посольства России в Молдавии.
Ранее Лайф сообщал о том, что Молдавия выслала сотрудника Посольства РФ из-за падения обломков российской ракеты.
ТАСС / Михаил Метцель