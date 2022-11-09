"Просто лапку положил": В Приамурье мать укушенного цирковым медведем ребёнка заступилась за хищника

Мать укушенного цирковым медведем мальчика в селе Поярково Амурской области не стала писать заявление на труппу и даже заступилась за хищника. Она также выступила против усыпления животного.

По словам женщины, она была на представлении с дочерью и сыном. После выступления дети попросили сделать фотографию с медведем, которого привели на поводке. С другими ребятами в очереди проблем не возникло, но вот на сына Лилии хищник напал, вероятно, из-за запаха еды, которую малыши ели во время представления.

"Они во время представления кушали попкорн и пили клубничный йогурт. Наверное, клубникой и молоком пропахли", — рассказала мать мальчика телеканалу "360".

По словам женщины, сначала медведь положил лапу на плечо ребёнку, а затем "нечаянно прихватил" его. Она рассказала, что животное было сильно напугано.

После инцидента дрессировщика задержали. Лилия рассказала, что медведя якобы хотят усыпить, но она категорически против этого. По её словам, сын чувствует себя хорошо, у него остались лишь небольшие царапины.

"Это же животное! Он агрессии не проявлял, просто лапку положил. Единственное их упущение, что медведь был без намордника. Мы не стали писать заявление, мне так жалко этих артистов, они так старались, хорошее, красивое представление было", — сказала женщина.