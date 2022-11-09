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9 ноября, 16:18

Пригожин назвал ответственным решение Суровикина об отводе войск за Днепр

Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска за реку Днепр. Его слова приводит РИА "Новости".

Так, по мнению Пригожина, вывод войск с минимальными потерями — это достижение командующего СВО, подчёркивающее личные качества военачальника, который "поступил как мужчина, не боящийся ответственности". Также бизнесмен назвал решение командующего СВО непростым.

"Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чём суть проблемы", — подчеркнул Пригожин.

Суровикин назвал оборону по барьерному рубежу Днепра наиболее целесообразным вариантом

Суровикин назвал оборону по барьерному рубежу Днепра наиболее целесообразным вариантом

Ранее стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. Такую задачу он поставил Суровикину, который ранее доложил главе оборонного ведомства об обстановке в данной зоне.

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ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Исакова

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