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Опубликовано 9 ноября 2022, 16:18
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Пригожин назвал ответственным решение Суровикина об отводе войск за Днепр

Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска за реку Днепр. Его слова приводит РИА "Новости".

Так, по мнению Пригожина, вывод войск с минимальными потерями — это достижение командующего СВО, подчёркивающее личные качества военачальника, который "поступил как мужчина, не боящийся ответственности". Также бизнесмен назвал решение командующего СВО непростым.

"Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чём суть проблемы", — подчеркнул Пригожин.

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Ранее стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. Такую задачу он поставил Суровикину, который ранее доложил главе оборонного ведомства об обстановке в данной зоне.

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ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Исакова
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