Пригожин назвал ответственным решение Суровикина об отводе войск за Днепр

Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска за реку Днепр. Его слова приводит РИА "Новости".

Так, по мнению Пригожина, вывод войск с минимальными потерями — это достижение командующего СВО, подчёркивающее личные качества военачальника, который "поступил как мужчина, не боящийся ответственности". Также бизнесмен назвал решение командующего СВО непростым.

"Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чём суть проблемы", — подчеркнул Пригожин.