В Петербурге создают следж-хоккейную команду для реабилитации российских военных

В Санкт-Петербурге создают команду по следж-хоккею, с помощью которой российские военные будут восстанавливаться после травм, полученных во время специальной военной операции на Украине. Данным вопросом занимается АНО "Общее дело", которое в том числе собирает нужные в зоне СВО вещи и технику.

По словам члена попечительского совета организации Кирилла Сафронова, в команду по следж-хоккею будут входить те солдаты, у которых нет одной или двух нижних конечностей. Вместо коньков у игроков будут специальные сани, при этом забросить шайбу в ворота соперника им помогут две клюшки.

"Сейчас проводим по одной тренировке в неделю, но в будущем планируем увеличить их число до трёх-четырёх, чтобы ребята, которые приходят со СВО и уже подлечили свои ранения, знали, что у них есть возможность поиграть в хоккей. Естественно, для них всё бесплатно. Обеспечиваем льдом, формой и санями", — приводит слова Сафронова газета "Петербургский дневник".

Он добавил, что в будущем планируется организовать команды по другим видам спорта. Сафронов уверен, что с помощью этого бойцы смогут скорее вернуться к обычной жизни, ведь в коллективе они будут чувствовать себя нужными.