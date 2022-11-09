Океанолог оценил возможность создания "дельфинов-камикадзе" для подрыва вражеских кораблей

Создать "дельфинов-камикадзе", которые взрывали бы корабли противника с помощью прикреплённой торпеды, попросту невозможно. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН Александр Агафонов.

"Дельфин, какой бы могучий ни был, не может нести большое количество взрывчатки. Ну максимум килограммов десять. Этого не хватит, чтобы взорвать современный корабль", — сказал океанолог в интервью изданию "Газета.ru".