Океанолог оценил возможность создания "дельфинов-камикадзе" для подрыва вражеских кораблей
Создать "дельфинов-камикадзе", которые взрывали бы корабли противника с помощью прикреплённой торпеды, попросту невозможно. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН Александр Агафонов.
"Дельфин, какой бы могучий ни был, не может нести большое количество взрывчатки. Ну максимум килограммов десять. Этого не хватит, чтобы взорвать современный корабль", — сказал океанолог в интервью изданию "Газета.ru".
Агафонов также подчеркнул, что использовать дельфина для подобных целей в принципе бессмысленно, так как млекопитающее попросту не поймёт, какой именно корабль ему надо взорвать.
А ранее Лайф писал, что в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. Два млекопитающих прибились к берегу, остальных ищут. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело. Между тем директор дельфинария заявил, что выбросил животных из-за нехватки денег.
Unsplash