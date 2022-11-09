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Опубликовано 9 ноября 2022, 15:34
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Шойгу заявил, что подготовка мобилизованных должна проходить только в тылу

Шойгу обратил внимание генерала Суровикина, что подготовка мобилизованных граждан должна проходить в тылу

Подготовка граждан, подпавших под частичную мобилизацию, перед отправкой в районы боевых действий должна осуществляться в тыловых районах. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего Объединённой группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина.

"Сергей Владимирович, обращаю ваше внимание на подготовку и применение мобилизованных военнослужащих. Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт", — указал министр.

Шойгу подчеркнул, что на передовую могут быть направлены только те военнослужащие, которые имеют навыки по своим воинским специальностям. А в подразделения с мобилизованными следует назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях, поручил глава военного ведомства.

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Ранее Суровикин доложил Шойгу, что обстановка в зоне СВО в целом стабилизирована. Боевые возможности объединённой группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, созданы резервы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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