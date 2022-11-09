Суровикин: Все желающие жители покинули район Херсона, это более 115 тысяч человек

Все жители, которые хотели покинуть район Херсона, а таких более 115 тысяч человек, уже это сделали. Об этом доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу командующий Объединённой группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

"В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны всё возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации", — отметил генерал.

По словам Суровикина, угроза создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС сохраняется, поскольку ВСУ продолжают ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам.

Кроме того, украинская армия наносит удары по школам, больницам и мирным жителям Херсона, которые переправляются на другой берег Днепра, по пунктам раздачи гуманитарной помощи. По данным Суровикина, до 90% ракет ВСУ сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны.