ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 15:24
5861

Суровикин заявил о проблемах со снабжением Херсона из-за обстрелов со стороны ВСУ

В текущих условиях город Херсон и прилегающие населённые пункты не могут снабжаться и функционировать в полной мере из-за обстрелов. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий Объединённой группировкой войск РФ в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

"В этих условиях город Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности", — доложил он.

Он также добавил, что противник ведёт неизбирательную стрельбу по городу.

"Возможно применение запрещённых методов ведения боевых действий", — добавил Суровикин.

Политолог обратил внимание на ключевую мысль в первом интервью Суровикина
Политолог обратил внимание на ключевую мысль в первом интервью Суровикина

По его словам, почти каждый день инженерные подразделения группировки войск восстанавливают днепровские переправы и поддерживают их в работоспособном состоянии.

Ранее Лайф сообщал о том, что обстановка в зоне спецоперации в целом стабилизирована. Об этом также заявил Сергей Суровикин.

BannerImage

ТАСС / Владимир Бондаренко

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • Политика России
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar