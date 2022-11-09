Суровикин заявил о проблемах со снабжением Херсона из-за обстрелов со стороны ВСУ
В текущих условиях город Херсон и прилегающие населённые пункты не могут снабжаться и функционировать в полной мере из-за обстрелов. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий Объединённой группировкой войск РФ в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
"В этих условиях город Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности", — доложил он.
Он также добавил, что противник ведёт неизбирательную стрельбу по городу.
"Возможно применение запрещённых методов ведения боевых действий", — добавил Суровикин.
По его словам, почти каждый день инженерные подразделения группировки войск восстанавливают днепровские переправы и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Ранее Лайф сообщал о том, что обстановка в зоне спецоперации в целом стабилизирована. Об этом также заявил Сергей Суровикин.
ТАСС / Владимир Бондаренко