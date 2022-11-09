Российские военные заняли господствующие высоты в районе Времевского выступа
Военные России заняли господствующие высоты в районе Времевского выступа, оттеснив подразделения ВСУ. Об этом сообщил командующий Объединённой группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин во время доклада главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.
"В районе Времевского выступа подразделения группировки войск оттеснили противника и заняли господствующие высоты в глубине его обороны. Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные отбросили бойцов ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении. В результате ликвидировано более 80 украинских силовиков, а также уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля противника.
ТАСС / Станислав Красильников