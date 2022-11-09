Раненный во время СВО доброволец из Подмосковья получил медаль "За отвагу"

Доброволец из Подольска Игорь Башкин, принявший участие в спецоперации на Украине, получил президентскую награду — медаль "За отвагу". Её вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Об этом пишет телеканал "360".

Весной в зону СВО первым в качестве добровольца ушёл сын Игоря Тимур, который раньше служил в ВДВ. Позже, когда с сыном долго не было связи, на передовую отправился и 58-летний отец.

"Меня, как и моих коллег, мою команду, поразила ваша история. Тимур первым ушёл добровольцем, а отец не смог усидеть дома и отправился следом за ним. Знаю, что вы прошли Афганистан и сына достойного воспитали", — сказал Андрей Воробьёв.

Отец командовал четвёртым взводом роты добровольческого отряда "Барс", был контужен и вернулся домой. Сын же воевал на Херсонском направлении. Он тоже получил контузию, множество осколочных ранений, прошёл лечение в госпиталях и вернулся домой. Мужчины заявили, что готовы снова идти в бой, когда позволит здоровье.