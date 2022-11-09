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Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 14:50
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Раненный во время СВО доброволец из Подмосковья получил медаль "За отвагу"

Доброволец из Подольска Игорь Башкин, принявший участие в спецоперации на Украине, получил президентскую награду — медаль "За отвагу". Её вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Об этом пишет телеканал "360".

Весной в зону СВО первым в качестве добровольца ушёл сын Игоря Тимур, который раньше служил в ВДВ. Позже, когда с сыном долго не было связи, на передовую отправился и 58-летний отец.

"Меня, как и моих коллег, мою команду, поразила ваша история. Тимур первым ушёл добровольцем, а отец не смог усидеть дома и отправился следом за ним. Знаю, что вы прошли Афганистан и сына достойного воспитали", — сказал Андрей Воробьёв.

Оператор дрона получил ранение, но продолжил наводить удары по ВСУ
Оператор дрона получил ранение, но продолжил наводить удары по ВСУ

Отец командовал четвёртым взводом роты добровольческого отряда "Барс", был контужен и вернулся домой. Сын же воевал на Херсонском направлении. Он тоже получил контузию, множество осколочных ранений, прошёл лечение в госпиталях и вернулся домой. Мужчины заявили, что готовы снова идти в бой, когда позволит здоровье.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Тюменской области состоялось награждение первого призванного в рамках частичной мобилизации военнослужащего, удостоенного государственной награды РФ.

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Телеканал "360"

Илья Суриков
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