Эксперт рассказала, смогут ли азиатские лекарства заменить западные на рынке РФ

Основными игроками на российском фармацевтическом рынке могут стать компании из Азии, в частности из Индии. При этом лекарства из этих стран уже давно продаются в РФ и не уступают по качеству западным препаратам. Как отметила эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова в беседе с "Вечерней Москвой", из азиатских государств будут завозиться не оригинальные препараты, а аналоги запатентованных на Западе формул. Она подчеркнула, что покупатели в таком случае должны будут внимательно изучать состав продукта, чтобы приобрести качественный препарат.

"Оригинальные молекулы на какое-то время запатентованы в основном крупными американскими и европейскими фармкомпаниями. Затем патент заканчивается, начинают выпускать дженерики (лекарства, содержащие активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному первоначальным разработчиком. — Прим. Лайфа). По сути, другие компании копируют основную молекулу оригинального препарата. Важно, в какой комбинации подобрана молекула дженерика", — пояснила Карташова.

По её словам, также важно понимать, насколько ответственно каждая компания подходит к созданию лекарства. В этой связи специалист отметила, что самые дешёвые позиции лучше не покупать. По мнению Карташовой, к препаратам из Азии могут добавиться лекарства из Китая и Турции, так как американские и европейские организации постепенно покидают российский рынок.