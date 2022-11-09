Сальдо рассказал, что у Стремоусова остались пятеро детей и беременная жена
Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова. По его словам, рассказать о трагедии родным и близким будет весьма непросто. Также Сальдо пообещал позаботиться обо всех детях погибшего — а у него их пятеро, и шестой малыш вот-вот появится на свет.
Сальдо подтвердил, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Видео © Telegram / Владимир Сальдо
"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня произошло. Сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП", — сказал Сальдо в видео, опубликованном в телеграм-канале.
Он отметил, что Стремоусов был одним из самых ярких людей, а также умеющих говорить и преподносить правду о том, что происходит в Херсонской области. Кроме того, Сальдо сказал, что его заместитель работал без автомата — "своим словом и умением говорить".
Напомним, ранее российские военкоры сообщили, что заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Информацию сначала подтвердили в пресс-службе главы региона, а в областном Минздраве заявили, что данные о гибели Стремоусова не являются официальными.
Telegram / Владимир Сальдо