В Подмосковье двое строителей выжили, выпав из люльки с высоты 20-го этажа
Кадры с места происшествия, где с высоты 20-го этажа выпали строители. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В подмосковных Мытищах при выполнении строительных работ двое мужчин выпали из подъёмника на высоте примерно 15–20-го этажа. Оба пострадавших, к счастью, выжили, сейчас они находятся в больнице.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошёл в минувший вторник, 8 ноября, на строительной площадке, расположенной на улице Академика Каргина. Причины падения неизвестны, но, скорее всего, имело место нарушение техники безопасности. По факту случившегося проводится проверка.
"По итогам проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства со стороны организации, проводившей строительные работы", — отметили в надзорном ведомстве.
А ранее Лайф сообщал, что в Калуге 13-летний школьник погиб при обрушении заброшенного здания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".