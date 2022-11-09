В Подмосковье двое строителей выжили, выпав из люльки с высоты 20-го этажа

В подмосковных Мытищах при выполнении строительных работ двое мужчин выпали из подъёмника на высоте примерно 15–20-го этажа. Оба пострадавших, к счастью, выжили, сейчас они находятся в больнице.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошёл в минувший вторник, 8 ноября, на строительной площадке, расположенной на улице Академика Каргина. Причины падения неизвестны, но, скорее всего, имело место нарушение техники безопасности. По факту случившегося проводится проверка.

"По итогам проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства со стороны организации, проводившей строительные работы", — отметили в надзорном ведомстве.