Эксперт оценил прогноз суперкомпьютера по срокам апокалипсиса

Прогноз компьютерной программы World One насчёт сроков апокалипсиса является неточным. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил эксперт в сфере новых информационных технологий, главный редактор медиа "Pro космос" Александр Баулин, комментируя прогноз о том, что конец света наступит в 2040–2050 годах из-за сильного загрязнения окружающей среды. Специалист уверен, что прогнозировать такие единичные явления на 20–30 лет очень сложно.

"Когда речь о единичном событии, скорее всего, прогноз, в данном случае гибели человечества, окажется недостаточно точным, ошибочным или неполным. Такие прогнозы весьма умозрительны и не могут нам дать чёткой информации", — отметил Баулин.

Эксперт уточнил, что при прогнозе событий через миллиард лет можно ошибиться в сроках на миллионы лет. По его словам, в данном случае можно говорить только о вероятности, а она хорошо работает на большом количестве событий.

Баулин также убеждён, что проблемы с экологией необязательно должны привести к концу света. Специалист отметил, что если люди не будут пытаться избавиться от глобального потепления к 2040–2050 годам, то человечеству будет сложнее жить, однако апокалипсис не состоится.