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9 ноября, 14:03

Рогов прокомментировал гибель Стремоусова: Тяжело и пусто на душе

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что тяжело переживает гибель заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он назвал чиновника другом и соратником.

"Ушёл Кирилл Стремоусов — настоящий Друг и Соратник. Мой Брат. Тяжело и пусто на душе", — написал он в телеграм-канале.

"Был настоящим патриотом": Глава Севастополя назвал невосполнимой утратой гибель Стремоусова

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Напомним, ранее российские военкоры сообщили, что заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Информацию сначала подтвердили в пресс-службе главы региона, а в областном Минздраве заявили, что данные о гибели Стремоусова не являются официальными.

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Телеграм-канал Кирилла Стремоусова

Александра Вишнякова

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