Рогов прокомментировал гибель Стремоусова: Тяжело и пусто на душе

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что тяжело переживает гибель заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он назвал чиновника другом и соратником.

"Ушёл Кирилл Стремоусов — настоящий Друг и Соратник. Мой Брат. Тяжело и пусто на душе", — написал он в телеграм-канале.