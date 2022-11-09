Рогов прокомментировал гибель Стремоусова: Тяжело и пусто на душе
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что тяжело переживает гибель заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он назвал чиновника другом и соратником.
"Ушёл Кирилл Стремоусов — настоящий Друг и Соратник. Мой Брат. Тяжело и пусто на душе", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее российские военкоры сообщили, что заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Информацию сначала подтвердили в пресс-службе главы региона, а в областном Минздраве заявили, что данные о гибели Стремоусова не являются официальными.
Телеграм-канал Кирилла Стремоусова