В Минздраве Херсонской области не подтвердили смерть Стремоусова

Информация о гибели замглавы Херсонской области не является официальной, информация о его состоянии выясняется. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

"На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние, мы предоставим сведения", — подчеркнул глава местного Минздрава Вадим Ильмиев.