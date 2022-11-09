В Минздраве Херсонской области не подтвердили смерть Стремоусова
Информация о гибели замглавы Херсонской области не является официальной, информация о его состоянии выясняется. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
"На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние, мы предоставим сведения", — подчеркнул глава местного Минздрава Вадим Ильмиев.
Напомним, о смерти Стремоусова ранее сообщали СМИ и военкоры, в частности Семён Пегов и его телеграм-канал WarGonzo. Позже власти Херсонской области подтвердили эту информацию и уточнили, что причиной трагедии стала автомобильная авария.