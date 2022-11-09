Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Об этом сообщает целый ряд российских военкоров, в том числе Семён Пегов и его телеграм-канал WarGonzo.

Информацию о гибели чиновника подтверждает и источник RT в силовых структурах. Обстоятельства произошедшего неизвестны. Официального подтверждения информации нет.