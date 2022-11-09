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9 ноября, 13:14

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

<p>Кирилл Стремоусов. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/Stremousov_Kirill/694" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кирилла Стремоусова</a></p>

Кирилл Стремоусов. Фото © Телеграм-канал Кирилла Стремоусова

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Об этом сообщает целый ряд российских военкоров, в том числе Семён Пегов и его телеграм-канал WarGonzo.

Информацию о гибели чиновника подтверждает и источник RT в силовых структурах. Обстоятельства произошедшего неизвестны. Официального подтверждения информации нет.

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А ранее сегодня стало известно, что в зоне специальной военной операции погиб член Народного совета ДНР Михаил Жуков. Трагедия произошла во время боя под Угледаром.

Александра Вишнякова

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