Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов. Фото © Телеграм-канал Кирилла Стремоусова
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Об этом сообщает целый ряд российских военкоров, в том числе Семён Пегов и его телеграм-канал WarGonzo.
Информацию о гибели чиновника подтверждает и источник RT в силовых структурах. Обстоятельства произошедшего неизвестны. Официального подтверждения информации нет.
А ранее сегодня стало известно, что в зоне специальной военной операции погиб член Народного совета ДНР Михаил Жуков. Трагедия произошла во время боя под Угледаром.