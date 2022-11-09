Назван лучший алкоголь для просмотра футбола, и это не пиво

Во время просмотра футбола лучше пить не пиво, а игристое вино. Такой совет в беседе с "Газетой.ru" дал сомелье и эксперт компании Fort Роман Сосновский.

"Это могут быть как изготовленные "классическим" методом ферментации — испанская кава или немецкий зект, так и шампанское из старых запасов и российское игристое. Солёные и жирные чипсы идеально подойдут к такой кислотности, а не самый яркий аромат вина позволит не отвлекать внимание от матча", — отметил он.

Подойдёт для просмотра футбола и яблочный сидр, который, как правило, сухой и со свежей кислинкой. Кроме того, эксперт рассказал, какой алкоголь стоит выбрать для другого досуга. Так, для просмотра фильма подойдёт размеренное и благородное вино. Сосновский порекомендовал обратить внимание на белые вина из сорта рислинг, ведь подобные напитки обладают "строгим" ароматом и содержат оттенок косточковых фруктов.

Для любителей динамичного кино потребуется более яркое вино, например, из сорта темпранильо из региона Риоха или южноафриканского Пинотажа. А для сериалов специалист советует приобрести виски, при этом лучше купить алкоголь, изготовленный во Франции и Швеции.

При чтении книг, по мнению эксперта, лучше отдать предпочтение классическому "Лонг-дринку", который можно пить растягивая, или красному бордо. Кроме того, погружаться в литературу можно с итальянскими винами, известными как супертоскана.