Блогера Некоглая могут депортировать из РФ
Блогера Некоглая (Николая Лебедева) могут депортировать из России, если будут выявлены нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"В случае, если нарушения миграционного законодательства будут установлены, ему грозит выдворение из страны", — сказал собеседник агентства.
Отметим, что 22-летний блогер является гражданином Молдавии.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. По данным канала, сотрудники застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у него не оказалось.