Блогера Некоглая могут депортировать из РФ

Блогера Некоглая (Николая Лебедева) могут депортировать из России, если будут выявлены нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В случае, если нарушения миграционного законодательства будут установлены, ему грозит выдворение из страны", — сказал собеседник агентства.

Отметим, что 22-летний блогер является гражданином Молдавии.