Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами в Йорке

Короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами во время их прогулки по Йорку. Об этом сообщает The Sun.

На снятых очевидцами кадрах видно, что неизвестный молодой человек стал забрасывать яйцами монарха и его супругу, выкрикивая из толпы, что Соединённое Королевство "было построено на крови рабов". При этом ни одно яйцо в королевскую семью не попало, сотрудники полиции буквально сразу же задержали злоумышленника. Остальные же люди в толпе после случившегося начали скандировать: "Боже, храни короля".