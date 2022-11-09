Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами в Йорке
Короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами во время их прогулки по Йорку. Об этом сообщает The Sun.
Короля и королеву-консорта Великобритании забросали яйцами. Видео © Twitter / ArchewellBaby
На снятых очевидцами кадрах видно, что неизвестный молодой человек стал забрасывать яйцами монарха и его супругу, выкрикивая из толпы, что Соединённое Королевство "было построено на крови рабов". При этом ни одно яйцо в королевскую семью не попало, сотрудники полиции буквально сразу же задержали злоумышленника. Остальные же люди в толпе после случившегося начали скандировать: "Боже, храни короля".
Задержанный молодой человек. Фото © Twitter / Andy Vermaut
Ранее Лайф писал, что в Букингемском дворце назвали дату коронации Карла III. Известно, что мероприятие будет основано "на давних парадных традициях", подробности церемонии пообещали огласить позднее.
Twitter / ArchewellBaby