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9 ноября, 12:46

Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами в Йорке

Короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами во время их прогулки по Йорку. Об этом сообщает The Sun.

Короля и королеву-консорта Великобритании забросали яйцами. Видео © Twitter / ArchewellBaby

На снятых очевидцами кадрах видно, что неизвестный молодой человек стал забрасывать яйцами монарха и его супругу, выкрикивая из толпы, что Соединённое Королевство "было построено на крови рабов". При этом ни одно яйцо в королевскую семью не попало, сотрудники полиции буквально сразу же задержали злоумышленника. Остальные же люди в толпе после случившегося начали скандировать: "Боже, храни короля".

Задержанный молодой человек. Фото © Twitter / Andy Vermaut

Задержанный молодой человек. Фото © Twitter / Andy Vermaut

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Обложка ©

Twitter / ArchewellBaby

Наталья Исакова

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